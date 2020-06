4 giugno 1995: il Milan chiude quarto in Serie A vincendo a Firenze

MILAN NEWS – Il campionato 1994/1995 vide il Milan arrivare al quarto posto alle spalle della Juventus campione, della Lazio e del Parma.

Gli uomini di Fabio Capello, giocarono l’ultima partita di quella Serie A, a Firenze contro la Fiorentina. Agli ordini dell’arbitro Virginio Quartuccio, con un pubblico di quasi 35.000 persone, i rossoneri si imposero per 1-2. Dopo 5 minuti di gioco il Milan passò in vantaggio con una rete di Alessandro Melli. Fu poi Gabriel Omar Batistuta a pareggiare prima della fine del primo tempo. A chiudere i conti ci pensò Marco Simone siglando dal dischetto.

In quella Fiorentina militavano Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan, Manuel Rui Costa, grande protagonista nelle stagioni successive con i rossoneri di Carlo Ancelotti, e Angelo Carbone, ex Milan passato in viola proprio nell’estate 1994. L’allenatore di quella Fiorentina era Claudio Ranieri. Per Fabio Capello e la sua squadra, quella fu una stagione piena di amarezze con la sconfitta in finale di Coppa Campioni contro l’Ajax e la sconfitta anche in finale di Coppa Intercontinentale contro il Velez.

