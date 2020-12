4 dicembre 2010: Milan-Brescia, il primo gol di Boateng in rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 4 dicembre di 10 anni fa, il Milan regolò con un facile 3-0 il Brescia grazie ai gol di Kevin Prince Boateng, Robinho e Zlatan Ibrahimovic.

Per il ghanese Boateng, si trattò del primo gol messo a segno con la maglia del Milan. Era la 15esima giornata del campionato di Serie A 2010/2011 e Boateng, arrivato in estate, si impose subito fra i titolari della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Davanti a un San Siro popolato da oltre 41.000 persone, le rondinelle di Giuseppe Iachini, non opposero grandi resistenze. Quel giorno segnò tutto il trio d’attacco del Milan, che a fine anno, conquistò lo scudetto, spodestando l’Inter che l’anno prima fece il famoso ‘triplete’. Boateng in totale con il Milan ha segnato 18 reti in 114 partite giocate.