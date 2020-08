31 agosto 2002: il Milan ufficializza l’acquisto di Alessandro Nesta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 31 agosto di 18 anni fa, il Milan di Silvio Berlusconi ufficializzava l’acquisto di Alessandro Nesta dalla Lazio per 31 milioni di euro.

All’epoca il difensore romano, era considerato uno dei più forti in circolazione. A 26 anni, Nesta passò ai rossoneri, facendo un decisivo salto in alto nella sua carriera da giocatore, diventandone un vero e proprio pilastro della squadra negli anni a venire. Nesta rimase al Milan per 10 stagioni e lasciò il club nell’estate 2012. In totale per lui 326 partite e 10 gol con il Diavolo. Il palmares rossonero è ricco di successi: 2 Scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 1 mondiale per club. Con la nazionale spicca anche il Mondiale vinto nel 2006 in Germania.