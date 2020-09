30 settembre 2009: Milan sconfitto dallo Zurigo con un gol di tacco

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 30 settembre di 11 fa, il Milan perdeva in casa in Champions League, in maniera piuttosto rocambolesca e inaspettata contro gli svizzeri dello Zurigo.

I rossoneri allenati da Leonardo persero per 0-1 grazie al gol di tacco, sugli sviluppi di un corner, del difensore centrale finlandese Hannu Tihinen. Era il girone della Champions League 2009/2010, che il Milan superò ugualmente. Davanti a quasi 32.500 tifosi, il Diavolo perse contro la piccola squadra allora allenata da Bernard Challandes. Da segnalare in questo match, l’unica presenza in maglia Milan di Oguchi Onyewu, entrato nella ripresa al posto dell’infortunato Alessandro Nesta. Da segnalare anche che nello Zurigo, nel ruolo di secondo portiere, c’era l’italiano Andrea Guatelli.

