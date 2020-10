30 ottobre 1994: Milan, ecco l’ultima partita di Gullit in rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ruud Gullit, nato ad Amsterdam l’1 settembre 1962, esattamente 26 anni fa giocava la sua ultima partita con la maglia del Milan.

Il match in questione era Juventus-Milan di Serie A giocato allo stadio Comunale di Torino e arbitrato da Pierluigi Collina. La partita vide la Juventus di Marcello Lippi vincere per 1-0 sui rossoneri di Fabio Capello grazie al gol di Roberto Baggio verso la fine del primo tempo. Nella ripresa, Capello provò a recuperare il risultato facendo entrare Giovanni Stroppa e Daniele Massaro, ma non ci riuscì. Gullit, tornato al Milan da pochi mesi, lasciò il Diavolo definitivamente e tornò alla Sampdoria, squadra dove aveva giocato la stagione precedente. L’avventura milanese dell’olandese terminò dopo 171 partite giocate e 56 gol realizzati. Il palmares di Gullit con il Diavolo è ricchissimo: 3 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe europee e 2 Coppe intercontinentali.