30 maggio 1993: il Milan festeggia il suo Scudetto numero 13

MILAN NEWS – Il Milan allenato da Fabio Capello, pochi giorni dopo aver perso la finale di Coppa Campioni contro il Marsiglia, si consola vincendo lo Scudetto numero 13 della sua storia.

Era il 30 maggio 1993, e a San Siro si disputò Milan-Brescia. La partita terminò 1-1 con le reti di Demetrio Albertini per i padroni di casa e di Luca Brunetti per gli ospiti. Questo risultato, diede al Milan l’aritmetica certezza di essere campione d’Italia e permise al Brescia di Mircea Lucescu di mantenere vive le speranze salvezza, che comunque non arrivò dopo aver perso lo spareggio contro l’Udinese. Nonostante un finale di stagione brutto (1 sola vittoria nelle ultime 12 partite giocate in Serie A), i rossoneri di Capello, portarono a casa il titolo italiano. L’amarezza per la Coppa Campioni persa, si dissolse in parte con il campionato vinto.

