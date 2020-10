3 ottobre 1976: Capello segna il suo primo gol con la maglia del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Era la prima giornata del campionato di Serie A 1976/1977 quando Fabio Capello, arrivato da poco al Milan, mise a segno il primo gol con la casacca rossonera.

Precisamente, era il 3 ottobre 1976. Il Milan allenato da Giuseppe Marchioro, con Nereo Rosso DT, vinse a San Siro per 2-1 contro il Perugia. Rossoneri in vantaggio con Aldo Maldera al 20esimo minuto. Al 23esimo, ecco il gol di Capello per il 2-0 del Diavolo. A fissare il risultato, ci pensò Franco Vannini prima della fine della prima frazione di gioco. Arrivato dalla Juventus, Capello restò in rossonero per 4 stagioni, di cui le ultime 2 costellate da molti problemi fisici. Decise dopo l’esperienza con il Milan di chiudere la carriera da giocatore e iniziare quella da allenatore. In totale Capello giocò 89 partite con il Milan, segnando 9 reti.