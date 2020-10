3 ottobre 1926: prima partita ufficiale di sempre a San Siro e Milan K.O.

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 3 ottobre 1926, vale a dire 94 anni fa, veniva giocata a San Siro la prima partita di calcio ufficiale di sempre in questo storico impianto. Voluto e pagato interamente da Piero Pirelli, allora Presidente del Milan, questo nuovo stadio divenne, e lo è tuttora, la “casa” dei rossoneri, e dei cugini dell’Inter.

Quella domenica, si disputava a San Siro, l’incontro valido per la prima giornata del campionato Divisione Nazionale girone B, e il Milan affrontava i genovesi della Sampierdarenese. Agli ordini dell’arbitro Alberto Girelli della sezione di Verona, il Diavolo perse il match per 1-2. Il Milan passò in vantaggio grazie al gol dell’ungherese Árpád Hajós (primo gol di sempre in partite ufficiali a San Siro), ma i liguri ribaltarono tutto con Agostino Bodrato prima e con Giuseppe Raggio poi. A sorpresa i rossoneri persero quella partita. La Sampierdarenese è stata attiva nel calcio fino al 1946, quando si fuse con la Andrea Doria e diedero vita all’attuale Sampdoria.