3 luglio 1985: Coppa Italia, il Milan perde anche la finale di ritorno

MILAN NEWS – Il 3 luglio di 35 anni fa, il Milan di Nils Liedholm, perdeva anche il ritorno della finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, che dunque alzò il trofeo al cielo.

Per gli uomini di Eugenio Bersellini, un successo per 2-1 targato Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Il Milan, quel giorno, andò a segno con Pietro Paolo Virdis. Quel successo in Coppa Italia fu il primo in tale manifestazione per la squadra blucerchiata, che negli anni a seguire, vinse anche lo scudetto. Doppia sfida già abbastanza indirizzata dopo la sconfitta dei rossoneri nella partita d’andata di San Siro per 0-1.

