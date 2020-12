3 dicembre 2017: Milan, il Benevento pareggia con un gol del portiere

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo 14 sconfitte nelle prime 14 partite della sua storia in Serie A, il Benevento trovò proprio contro il Milan, il suo primo storico punto nel massimo campionato.

Tutto questo avvenne il 3 dicembre di 3 anni fa in un Benevento-Milan finito 2-2. Il Milan allenato da Gennaro Gattuso, si fece raggiungere al minuto 95 da un gol di testa del portiere Alberto Brignoli. Una partita di sofferenza per i rossoneri, soprattutto dopo l'espulsione di Alessio Romagnoli avvenuta al 75esimo. Il Milan si portò in vantaggio con Giacomo Bonaventura nel primo tempo. Nella ripresa, arrivarono i gol di George Puscas per il momentaneo 1-1 e poi di Nikola Kalinic per il nuovo vantaggio rossonero. Come detto però, all'ultimo respiro, il Benevento pareggiò con Brignoli. Un gol del portiere contro il Milan che fece sprofondare i rossoneri dal punto di vista del morale. I campani esultarono come se avessero vinto lo scudetto quel giorno, anche se a fine anno per loro arrivò la retrocessione. L'allenatore di quel Benevento era Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Sassuolo.