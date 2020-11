29 novembre 2009: Milan, Huntelaar salva i rossoneri in quel di Catania

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 11 anni fa, Klaas Jan Huntelaar realizzava i suoi primi gol in maglia rossonera.

Catania-Milan quel giorno finì 0-2 con una doppietta proprio dell’olandese, che fino al quel momento era considerato un “oggetto misterioso”. Leonardo, allora allenatore del Milan, decise di buttare nella mischia Huntelaar al minuto 84. La partita allo stadio Massimino quel giorno era bloccata, e lo 0-0 sembrava materializzarsi. Ma in pieno recupero, ecco due lampi del biondo attaccante: prima un sinistro su assist di Filippo Inzaghi (con annessa semi-papera del portiere catanese Mariano Andujar), e poi la magia con un lob morbido di destro dal limite dell’area. Huntelaar quel giorno sbocciò, come un tulipano rosso. A fine stagione per lui furono 7 i gol, che non bastarono per la riconferma in squadra. Passò allo Schalke 04 dove in 7 stagioni, mise a segno 126 gol.