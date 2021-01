29 gennaio 2019 – Milan-Napoli 2-0: doppio Piatek e nasce il coro della Sud

Esattamente due anni fa, il Milan di Rino Gattuso batteva in Coppa Italia 2-0 il Napoli grazie alla doppietta di Krzysztof Piatek, centravanti polacco arrivato in rossonero da pochi giorni. Piatek, infatti, era stato acquistato dal Genoa per sopperire alla partenza di Gonzalo Higuain direzione Chelsea. Il polacco trascinò i rossoneri in semifinale di Coppa Italia realizzando due reti bellissime e scatenando l’entusiasmo della Curva Sud, che quella sera ideò il celebre coro dedicato all’attuale attaccante dell’Hertha Berlino.

