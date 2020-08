29 agosto 2009: l’Inter stravince 4-0 il derby estivo contro il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 29 agosto di 11 anni fa, l’Inter di Josè Mourinho vinceva 4-0 il derby contro il Milan allenato da Leonardo.

Era la stagione del triplete per i cugini nerazzurri che vinsero poi quella Serie A arrivando davanti alla Roma per soli 2 punti (82 Inter, 80 Roma). I rossoneri finirono quel campionato terzi a quota 70 punti. Stando più sul match, era la seconda giornata del campionato 2009/2010 e agli ordini dell’arbitro Nicola Rizzoli della sezione di Bologna, il Milan venne preso letteralmente ‘a pallate’ dai cugini. Il povero Marco Storari, portiere del Diavolo, nulla poté sulle reti siglate da Thiago Motta, Diego Milito, Maicon e Dejan Stankovic. Un dominio interista per tutta la partita. Quel match vide anche Gennaro Gattuso espulso al minuto di gioco 40 del primo tempo. Un brutto ricordo per tutti i tifosi del Milan.

