28 maggio 2003 – Milan campione d’Europa, Juventus battuta ai rigori

Sono trascorsi 18 anni dalla vittoria del Milan in Champions League contro la Juventus. I rossoneri ebbero la meglio ai calci di rigore

Il 28 maggio 2003 rimarrà per sempre una data scolpita in maniera indelebile nella memoria dei tifosi rossoneri. Sono trascorsi esattamente 18 anni dalla famosa vittoria del Milan contro la Juventus in Champions League in quel di Manchester. Nella straordinaria cornice di Old Trafford andò in scena una finale tutta italiana che non si rivelò esattamente spettacolare. La posta in gioco era troppo alta per permettere alle due squadre di affrontarsi in maniera spavalda. La squadra di Carlo Ancelotti riuscì a segnare con Andriy Shevchenko, ma il gol venne annullato per un fuorigioco dubbio di Manuel Rui Costa. Nel secondo tempo arrivò poi il grande spavento con la traversa di Antonio Conte.