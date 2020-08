28 agosto 2002: Milan, sconfitta indolore contro lo Slovan Liberec

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Era il 28 agosto 2002 quando il Milan di Carlo Ancelotti, perdeva a Liberec in Repubblica Ceca, contro lo Slovan allenato allora da Ladislav Škorpil. Si trattava del ritorno dei preliminari della Champions League 2002/2003.

Dopo aver vinto l’andata a San Siro per 1-0, i rossoneri persero il ritorno, giocato davanti a un pubblico di 8.500 persone, per 2-1. La partita si mise subito in discesa dato che Filippo Inzaghi portò avanti il Milan dopo 20 minuti. Nella ripresa, i cechi trovarono prima il pareggio con Miroslav Slepička, e poi il vantaggio a 3 minuti dalla fine con David Langer. L’assalto finale dello Slovan non portò grossi pericoli alla porta difesa da Nelson Dida, e così il Milan passò il turno per la regola del gol segnato in trasferta. Ricorderete tutti che poi quell’edizione fu trionfale per il Diavolo dato che vinse il trofeo nella finale di Manchester giocata contro la Juventus.

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>