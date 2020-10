27 ottobre 2013: Matri segna il suo primo e unico gol con il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 7 anni fa, Alessandro Matri, segnò il suo primo e unico gol con la maglia del Milan.

I tifosi rossoneri, che ricordano Matri più per il gol che ha segnato contro il Milan nella famosa partita del ‘Gol di Muntari’, non hanno un bellissimo ricordo di lui, nonostante sia stato un prodotto del vivaio del club. Matri, esordì con il Milan il 24 maggio 2003 in quel di Piacenza, pochi giorni prima della finale di Champions League che i rossoneri vinsero contro la Juventus. Dopo varie squadre, l’ex attaccante tornò in rossonero nell’estate 2013 e ci rimase fino a gennaio 2014 prima di passare alla Fiorentina. Matri segnò l’unico gol in carriera con il Milan contro il Parma, nella sconfitta al Tardini per 3-2, decisa da Marco Parolo al 90esimo. In panchina per i rossoneri c’era Max Allegri, e nei ducali siglò una rete anche l’ex Antonio Cassano.