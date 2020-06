27 giugno 1971: ultima presenza di Trapattoni con il Milan

MILAN NEWS – Il 27 giugno di 49 anni fa, Giovanni Trapattoni, giocava la sua ultima partita ufficiale con la maglia del Milan.

Era la finale di Coppa Italia dell’edizione 1970/1971. I rossoneri allenati da Nereo Rocco, persero ai calci di rigore quel match contro i granata per 5-3. Ci fu bisogno dello spareggio per assegnare il trofeo visto che nel girone finale Milan e Torino arrivarono a pari punti. Trapattoni giocò con il Diavolo per 14 stagioni, prima di chiudere la sua carriera nel Varese dove ci rimase per un anno. In totale, il ‘Trap’ con il Milan ha collezionato 351 partite da giocatore segnando 6 gol. Era un centrocampista di rottura che amava giocare davanti la difesa, e per questo motivo non è mai stato molto prolifico. Con il Milan poi, ha iniziato anche la sua carriera da allenatore. La sua esperienza da tecnico rossonera è durata un anno e mezzo: 47 partite, 21 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte. Il palmares con il Milan parla di tantissimi successi, tutti da giocatore: 2 Scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Coppe Campioni, 1 Coppa delle Coppe e 1 Coppa Intercontinentale. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile sia nel Milan, che nel calcio in generale.

