27 Dicembre 2017: il Milan vince il derby di Coppa Italia ai supplementari

Milan, Cutrone manda i rossoneri in semifinale

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nonostante gli ultimi anni non siano stati esattamente esaltanti, ci sono dei momenti che ai tifosi del Milan piace ricordare. E’ sicuramente il caso del derby di Coppa Italia contro l’Inter datato 27 dicembre 2017. Le due squadre si affrontarono in occasione dei Quarti di Finale della competizione in un match tiratissimo che finì ai tempi supplementari. Il risultato rimase sullo 0-0 fino al minuto 104′ quando Patrick Cutrone mandò trasformo in gol un assist delizioso di Jesus Suso. Da segnalare la super partita di Antonio Donnarumma, dopo il doppio forfait del fratello Gigio e di Marco Storari. I rossoneri arrivarono in finale contro la Juventus, finendo malamente una grande cavalcata con la sconfitta per 4-0. LEGGI QUI L’INTERVISTA DI IVAN GAZIDIS ALLA GAZZETTA DELLO SPORT >>>