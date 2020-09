26 settembre 2000: Milan, Coco e Bierhoff stendono il Barcellona

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 20 anni fa, il Milan di Alberto Zaccheroni giocava al Camp Nou contro il Barcellona un match valido per la terza giornata della Champions League 2000/2001.

Dopo aver vinto contro il Beşiktaş, e perso contro il Leeds, i rossoneri avevano estremo bisogno di fare punti per continuare a coltivare le speranze di passaggio turno in un girone non semplice. Quel giorno arrivò una grande prestazione e un grande risultato: vittoria per 0-2 grazie ai gol di Francesco Coco e Oliver Bierhoff. Il Barcellona era tutt’altro che una brutta squadra. Gli spagnoli in campo avevano fra gli altri, Rivaldo, Cocu, Overmars, Luis Enrique e Kluivert. Con questa importante vittoria, gli uomini di Zaccheroni, si avviarono verso il passaggio del turno da primi in questo girone.