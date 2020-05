26 maggio 2019 – Spal-Milan, ultima di Gattuso sulla panchina rossonera

MILAN NEWS – Esattamente un anno fa il Milan giocava contro la SPAL la sua ultima gara stagionale. Ultima panchina per Rino Gattuso coi rossoneri che da lì a poco avrebbe rescisso il contratto con la società di via Aldo Rossi. Ultimo match anche per Tiemoue Bakayoko e Ignazio Abate.

Tabellino Spal-Milan 2-3

Marcatori: 17′ Calhanoglu (M), 22′ Kessiè (M), 27′ Vicari (S), 53′ Fares (S), 64′ rig. Kessie (M)

Ammoniti: Abate (M), Bonifazi (S), Chonek (S), Bakayoko (M)

SPAL: Viviano; Bonifazi, Cionek (77′ Floccari), Vicari; Fares, Lazzari, Valoti (72′ Jankovic), Murgia(90’+1 Simic), Kurtic; Petagna, Antenucci.

MILAN: G. Donnarumma (21′ Reina); Abate (63′ Cutrone), Musacchio , Romagnoli , Rodriguez ; Kessie , Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini​ (80′ Conti).

