26 giugno 1985: Il Milan va in finale di Coppa Italia eliminando l’Inter

MILAN NEWS – Il 26 giugno 1985, il Milan pareggiò il derby di ritorno con l’Inter in semifinale di Coppa Italia e conquistò la finale, poi persa contro la Sampdoria qualche giorno più tardi.

Dopo il 2-1 per i rossoneri all’andata, il ritorno si concluse 1-1. L’Inter di Ilario Castagner passò in vantaggio con il rigore di Liam Brady a inizio ripresa. Il fallo fu commesso da Alberico Evani su Karl Heinz Rummenigge. Ai nerazzurri serve un altro gol per la qualificazione. Gol che non arrivò mai. Il Milan allenato da Nils Liedholm, trovò il pareggio con un gol di Roberto Scarnecchia e si regalò la finalissima.

