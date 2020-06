26 giugno 1968: Coppa Italia, il Milan vince il derby contro l’Inter

MILAN NEWS – L’edizione 1967/1968 della Coppa Italia non prevedeva una finale, ma un girone finale, che era formato dalle 4 squadre rimaste in corsa per il titolo. Oltre al Milan, c’erano l’Inter, il Torino e il Bologna.

Proprio contro l’Inter, il 26 giugno 1968, i rossoneri allenati da Nereo Rocco vinsero un importante derby alla quinta giornata del raggruppamento. Il risultato fu di 4-2 per il Diavolo. Le reti del Milan furono segnate da Angelo Sormani, Kurt Hamrin, Karl Heinz Schnellinger e Roberto Rosato. Prima dell’ultima giornata il Milan era in testa al girone al pari del Torino, ma poi perdendo il successivo 30 giugno contro il Bologna, permise ai piemontesi di aggiudicarsi il trofeo.

