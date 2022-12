26 dicembre 1989: van Basten vince il Pallone d’oro. Podio tutto rossonero

Il 26 dicembre è una di quelle date che restano impresse nelle menti dei tifosi rossoneri, che non possono dimenticare quanto successo 33 anni fa. Nel giorno di Santo Stefano del 1989, infatti, Marco van Basten andava a vincere il suo secondo Pallone d'Oro della carriera. E lo faceva portandosi in testa ad un podio tutto rossonero, in una classifica che vedeva altri giocatori del Diavolo piazzatisi bene.

In quel 1989, per il secondo anno consecutivo il podio è tutto rossonero, con van Basten vittorioso davanti all'italiano Franco Baresi e al connazionale Frank Rijkaard . L'olandese conquista il secondo Pallone d'Oro con 119 punti, superando gli 80 del secondo e i 43 del terzo.

Ma a cosa è dovuto questo dominio rossonero? Bisogna ricordare che nel corso di quell'anno il Milan si era portato a casa trofei in serie, a partire dalla Supercoppa Italiana, passando poi per la Coppa dei Campioni e terminando con Supercoppa UEFA e Coppa Intercontinentale. Una squadra difficilmente superabile, che poteva contare su una rosa altamente competitiva e piena di fuoriclasse, in cui van Basten si era distinto particolarmente per il suo apporto in fase realizzativa.