25 settembre 1949: Milan, primi gol in rossonero per Gunnar Gren

Milan, 71 anni fa i primi gol di Gunnar Gren con il Diavolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 71 anni fa, era il 25 settembre 1949, Gunnar Gren metteva a segno i suoi primi gol con la maglia del Milan.

Mitico componente del trio svedese Gre.No.Li., Gren arrivò in rossonero dal Göteborg (città nella quale è nato nel 1920 ed è morto nel 1991). Quel giorno si giocava Venezia-Milan, partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A 1949/1950, e il Diavolo andò sotto grazie al gol di Vinko Golob. Al minuto 30 però, salì in cattedra il centrocampista svedese che firmò il pareggio.

Ad inizio ripresa, lo stesso Gren realizzò il gol del sorpasso. Chiusero i conti Carlo Annovazzi e Gunnar Nordahl. Gli uomini di Lajos Czeizler ebbero la meglio per 1-4 su quelli di Astro Galli. Il triplice fischio dell'arbitro Vittorio Pera allo stadio 'Penzo', decretò la vittoria del Milan. I rossoneri chiusero quel campionato al secondo posto, alle spalle della Juventus. Per il Venezia invece, arrivò una retrocessione pesantissima, visti i soli 16 punti conquistati in classifica.