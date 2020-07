25 luglio 2018: Leonardo torna al Milan come dirigente

MILAN NEWS – Il 25 luglio di anni fa, Leonardo tornò al Milan come Direttore Generale dell’Area Tecnico-Sportiva. Il nuovo corso rossonero, quello di Elliott, decise di affidargli le redini della società in cerca di un rilancio dal punto di vista dei risultati in campo. Ecco quello che fu il comunicato del Milan:

“AC Milan annuncia la nomina di Leonardo a Direttore Generale dell’Area Tecnico-Sportiva. Il nuovo corso rossonero continua con la nomina di Leonardo a Direttore Generale dell’Area Tecnico-Sportiva, con effetto immediato. Un ritorno ricco di emozioni per i tifosi milanisti, oltre che un innesto professionale di grande esperienza e standing internazionale che rafforzerà la competitività della squadra a livello mondiale. La storia di Leonardo al Milan è unica, avendo contribuito ad alcuni dei più significativi successi del Club da giocatore, allenatore e dirigente. Porterà nuovamente al Club la sua esperienza maturata nel costruire uno tra i Club più importanti al mondo. Leonardo ha cominciato la sua carriera al Milan nel 1997 da giocatore, e vi è rimasto per 5 stagioni impreziosite dal 16mo Scudetto, una Coppa Italia, 124 partite e 30 gol. Successivamente, Leonardo entra all’interno del quadro dirigenziale, prima in Fondazione Milan e poi come componente dell’Area Tecnica. Nel giugno del 2009 diventa allenatore della Prima squadra, succedendo a uno dei suoi mentori, Carlo Ancelotti. Sotto una nuova leadership, dopo il recente cambio di proprietà, l’obiettivo primario del Club è di tornare stabilmente nell’élite del calcio europeo. La nomina di Leonardo come Direttore Generale dell’Area Tecnico-Sportiva segna un passo in avanti in tal senso e per un maggiore successo sul campo. Ulteriori novità riguardo la composizione della squadra manageriale del Club verranno comunicate in seguito”.

