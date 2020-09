24 settembre 1950: Milan-Novara 9-2, Nordahl segna 4 gol

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Domenica 24 settembre 1950, andò in scena a San Siro, Milan-Novara valido per la terza giornata del campionato di Serie A ‘50/’51.

Quel giorno, i rossoneri allenati da Lajos Czeizler (e Antonio Busini come DT), vinsero in maniera netta per 9-2 contro il Novara di Nereo Marini (ed Edmondo Mornese come DT). In campo in quel Novara c’era un certo Silvio Piola, agli ultimi anni della sua carriera da calciatore. Nel Milan invece, grande protagonista di quell’incontro fu Gunnar Nordahl che mise a segno 4 gol.

Le altre marcature rossonere portarono la firma di Aurelio Santagostino (doppietta), Carlo Annovazzi, Nils Liedholm e Renzo Burini. Per i piemontesi segnò due gol lo slavo Aleksandar Aranđelović. Il Milan chiuse quel campionato al primo posto con 60 punti, a +1 dai cugini dell’Inter, riportando lo scudetto nella Milano rossonera dopo 44 anni. Nordahl chiuse il torneo vincendo la classifica dei cannonieri con 34 reti.