24 ottobre 2007: Milan, Gilardino e Seedorf stendono lo Shakthar

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 13 anni fa, il Milan batteva 4-1 lo Shakthar Donetsk a San Siro. Il match in questione era valido per i gironi della Champions League 2007/2008. I rossoneri allenati da Carlo Ancelotti, erano campioni d’Europa in carica e superarono agevolmente il girone, vincendo anche nettamente a Milano contro gli ucraini. Particolarità di questa incontro, è che nel Milan, due giocatori segnarono una doppietta.

Infatti, i marcatori rossoneri furono Alberto Gilardino e Clarence Seedorf, che aprirono e chiusero la partita. Nella formazione ucraina, il gol lo mise a segno Cristiano Lucarelli, passato in estate dal Livorno allo Shakthar. In pochi si ricordano che Lucarelli ha segnato contro il Milan in Champions League. In ogni caso, la rete che poteva dare speranza di pareggio, risultò inutile ai fini del risultato finale, Rossoneri troppo superiori, con Gilardino e Seedorf che per un giorno, si sostituirono come marcatori principali a Filippo Inzaghi e Ricardo Kakà.