24 gennaio 1968 – Milan, buon compleanno a Giovanni Stroppa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L'ex rossonero Giovanni Stroppa, oggi allenatore del Crotone, festeggia oggi il suo 53esimo compleanno. Nato a Mulazzano il 24 gennaio 1968 e, pertanto, compie oggi 53 anni. Il Milan, club in cui è cresciuto da calciatore (54 gare ufficiali, messo a segno 5 gol in due parentesi tra il 1989 ed il 1995 con 7 trofei all'attivo) e da tecnico (tre anni nei Giovanissimi Regionali (2006-2009) e due anni nella Primavera (2009-2011), con la vittoria di una Coppa Italia nel 2010). Ex allenatore del Foggia, oggi allena i calabresi nella massima serie italiana dopo la bella promozione dalla cadetteria della scorsa stagione.