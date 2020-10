23 ottobre 2011: Lecce-Milan 3-4, epica rimonta con tripletta di Boateng

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan di Massimiliano Allegri, campione d’Italia in carica, il 23 ottobre di 9 anni fa, giocava l’ottava giornata del campionato di Serie A 2011/2012 in quel di Lecce, contro il Lecce.

Questa partita rimarrà nella storia dei rossoneri per sempre. Infatti, dopo essere stati sotto per 3-0 alla fine del primo tempo, il Milan riuscì a ribaltare il match e a vincerlo per 3-4. Ecco il ricordo. Si giocava alle 12.30, era una domenica, e l’arbitro della partita era il signor Sebastiano Peruzzo. Come detto, Allegri allenava il Milan, mentre Eusebio Di Francesco il Lecce.

Dopo solo 4 minuti i salentini passarono in vantaggio con Guillermo Giacomazzi. Alla mezz’ora, rigore per i giallorossi e trasformazione dell’ex Massimo Oddo. Il Milan, allo sbando più totale, subì anche la terza rete. Il marcatore fu Carlos Grossmüller. A fine primo tempo, campioni d’Italia tramortiti sotto di 3 reti. Nell’intervallo, ai giocatori delle squadre giunse la notizia della tragica scomparsa di Marco Simoncelli, avvenuta durante la corsa di Moto GP a Sepang in Malesia.

Allegri operò due decisivi cambi: fuori Massimo Ambrosini e Robinho, e dentro Alberto Aquilani e Kevin Prince Boateng. Proprio Boateng fu il grande protagonista della rimonta. Fra il 49esimo e il 63esimo, il ghanese realizzò 3 reti, che riportarono il Milan in pari. Tre missili terra area che non lasciarono scampo a Massimiliano Benassi che difendeva i pali del Lecce. Prima, e unica, tripletta con il Milan per Boateng. Il gol che diede la vittoria al Diavolo lo realizzò Mario Yepes, di testa su assist di Antonio Cassano. Una rimonta epica, che tutti i tifosi del Milan ricordano.