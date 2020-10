23 ottobre 2002: Milan, nel segno di Inzaghi si batte il Bayern Monaco

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mercoledì 23 ottobre 2002, esattamente 18 anni fa, il Milan allenato da Carlo Ancelotti, batteva il Bayern Monaco per 2-1 nel primo girone della Champions League 2002/2003.

Era un Bayern ridimensionato in Europa in quegli anni, e i rossoneri vinsero contro di loro sia all’andata che al ritorno, con il medesimo risultato. Davanti a più di 75.000 spettatori, fu Serginho dopo 10 minuti a portare avanti gli uomini di Ancelotti. La squadra di Ottmar Hitzfeld reagì subito, e trovò il pareggio pochi minuti più tardi con Michael Tarnat. Nella ripresa, nel segno di Filippo Inzaghi, il Milan vinse la partita. Al minuto 64, assist di Rui Costa per Inzaghi, che, con un tiro di destro, trafisse il portiere tedesco Oliver Khan. In quel Bayern militavano anche Michael Ballack, Willy Sagnol, Zé Roberto, Hasan Salihamidžić e Claudio Pizarro. Quest’ultimo, ritiratosi dal calcio giocato da pochi mesi all’età di 41 anni e mezzo. Il bomber europeo Inzaghi andò forte quell’anno, fino a trascinare alla vittoria finale il Milan, nella famosa finale tutta italiana contro la Juventus.