23 maggio 2007: Milan, 13 anni fa la rivincita contro il Liverpool

MILAN NEWS – Il 23 maggio 2007 il Milan alzava al cielo la sua settima (e per ora ultima) Champions League.

Quella finale, non era una semplice finale, era di più. Infatti per i rossoneri allenati da Carlo Ancelotti, quella partita rappresentava la rivincita, contro un Liverpool, che 2 anni prima aveva sconfitto – ai rigori – proprio il Milan nella rocambolesca e famosa finale di Istanbul. Nel 2007, agli ordini dell’arbitro Herbert Fandel, la partita venne giocata ad Atene, nello stadio Olimpico Spyros Louis. Le formazioni assomigliavano molto a quelle di due anni prima, e gli allenatori erano gli stessi. Come detto, nel Milan c’era Ancelotti, mentre in panchina per gli inglesi c’era Rafael Benitez.

Il match non offrì grandissime emozioni, anzi, pochi tiri in porta e pochi spunti individuali. Il Diavolo nel primo tempo, trovò il vantaggio con Filippo Inzaghi che deviò in maniera fortuita, una punizione calciata da Andrea Pirlo. Nella ripresa, è ancora Inzaghi a segnare, stavolta su passaggio filtrante di Ricardo Kakà. Nel finale per i ‘Reds’ è Dirk Kuyt ad accorciare le distanze a seguito di un corner battuto alla destra di Nelson Dida. Gli ultimi minuti furono una sofferenza, ma al triplice fischio, i milanisti potettero esternare tutta la loro gioia.

