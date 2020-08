23 agosto 2008: Shevchenko torna al Milan dopo 2 anni passati al Chelsea

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo aver lasciato il Milan per trasferirsi al Chelsea nel maggio 2006, il 23 agosto 2008, Andriy Shevchenko tornò in rossonero, in prestito, facendo il percorso inverso.

Sono passati 12 anni dal rientro al Milan del ‘Re dell’est’, dopo che le due stagioni trascorse con i ‘Blues’ non furono entusiasmanti (solo 22 reti segnate). Al ritorno a Milano, Shevchenko scelse di indossare la maglia numero 76 dato che la sua storica 7 era già vestita da Alexandre Pato.

Sempre con Carlo Ancelotti in panchina, ‘Sheva’ non andò bene nella sua seconda “vita rossonera”. Collezionò soltanto 2 reti (una in Coppa Italia e una in Coppa Uefa) nelle 26 partite (molte furono spezzoni) giocate nell’annata 2008/2009.

Terminata la stagione, la dirigenza rossonera lo lasciò tornare al Chelsea, il quale lo girò alla Dinamo Kiev con cui chiuse poi la carriera giocando per altri 3 anni. I ritorni spesso e volentieri sono dei buchi nell’acqua, come quello di Shevchenko, ma a livello di emozioni per i tifosi sono sicuramente belli.

DONNARUMMA, LA CLAMOROSA INDISCREZIONE DALLA SPAGNA >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>