22 settembre 2004: il Messina batte a sorpresa il Milan a San Siro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mercoledì 22 settembre 2004, il Milan campione in carica allenato da Carlo Ancelotti, perdeva 1-2 a San Siro contro il sorprendente Messina di Bortolo Mutti.

Il match, valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2004/2005, vide il Diavolo portarsi in vantaggio al minuto 55 con un gol di Giuseppe Pancaro. Per il terzino di Cosenza, questa rete, fu anche l’ultima realizzata con la maglia del Milan e in totale in carriera. Appena un minuto dopo, i siciliani trovarono il pareggio con Domenico Giampà, e 3 minuti più tardi, al minuto 59 passarono in vantaggio grazie alla rete di Riccardo Zampagna. Ancelotti provò ad acciuffare almeno il pareggio facendo entrare dalla panchina Rui Costa, Serginho e Tomasson, ma non ci fu niente da fare. I rossoneri persero il match. Il Milan a fine anno arrivò secondo dietro la Juventus mentre il Messina arrivò settimo. Erano gli anni di Calciopoli.