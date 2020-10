21 ottobre 2018: il Milan di Gattuso viene punito da Icardi all’ultimo minuto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Era la nona giornata del campiona di Serie A 2018/2019 quando il Milan allenato da Gennaro Gattuso perse per 1-0 il derby contro l’Inter al 90esimo grazie a un gol di Mauro Icardi di testa.

A San Siro, agli ordini dell’arbitro Marco Guida, quel giorno, c’era il pubblico delle grandi occasioni. Più di 78.000 tifosi erano accorsi allo stadio quella domenica sera. La partita non fu affatto spettacolare, anzi, fu piuttosto brutta. La tensione in campo era percepibile e prese il sopravvento su quasi tutti i giocatori. Quando ormai il pareggio a reti bianche sembrava cosa fatta, arrivò il gol dell’Inter di Luciano Spalletti con Icardi. Un cross innocuo di Matias Vecino, venne calibrato male da Gianluigi Donnarumma, che sbagliò il tempo di uscita e si fece beffare dal bomber argentino. Un colpo al cuore per i tifosi rossoneri e per mister Gattuso, che fece fatica a credere di aver perso quella partita.