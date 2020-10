21 ottobre 2001: Inter-Milan, i rossoneri si impongono con un netto 2-4

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Era domenica 21 ottobre 2001 quando il Milan di Fatih Terim, vinceva per 2-4 il derby contro l’Inter di Hector Cuper.

Dopo l’ancor più storico 0-6 che i rossoneri avevano inflitto ai cugini qualche mese prima (11 maggio dello stesso anno), arriva anche un 2-4 che non lascia repliche. Stesso arbitro del match, Pierluigi Collina, e stesso tema della partita: Milan nettamente superiore all’Inter. Eppure, a passare in vantaggio quel giorno furono i nerazzurri con Nicola Ventola. Al riposo è 1-0 per l’Inter. Fra primo e secondo tempo, Terim attua un cambio, fuori Demetrio Albertini e dentro Cosmin Contra. Fu la svolta del match. In 20 minuti, il Diavolo fa 4 gol: Andriy Shevchenko al 57’, Contra al 60’, Filippo Inzaghi al 66’ e ancora Sheva al 77’. Colpi micidiali questi che non lasciano scampo a Javier Zanetti e compagni. L’Inter accorciò solo le distanze al 90’ con Mohamed Kallon. Una vittoria storica per il Milan, che dopo 19 anni, è ancora ben impressa nei ricordi dei tifosi.