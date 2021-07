21 luglio 2018 – Milan, Fassone licenziato per giusta causa dal ruolo di AD

In seguito all'allontanamento di Yonghong Li come presidente del Milan, l'ex ad Marco Fassone viene licenziato per giusta causa

Renato Panno

Il 21 luglio 2018, dopo il passaggio del Milan a Elliott a causa degli inadempimenti di Yonghong Li, Marco Fassone venne licenziato per giusta causa dall'incarico di amministratore delegato. Il licenziamento a Fassone, fu comunicato direttamente dal Presidente Paolo Scaroni. Un anno e mezzo prima l'ex dirigente rossonero prese il posto di Adriano Galliani dopo il passaggio di consegne del club rossonero.