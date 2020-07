21 luglio 2001: Rui Costa, Inzaghi e Shevchenko insieme per la prima volta

MILAN NEWS – Il 21 luglio di 19 anni fa, il Milan di Fatih Terim iniziava la sua stagione con un’amichevole contro il Varese.

Per la prima volta si vide in campo contemporaneamente, e dell’inizio, il trio delle meraviglie Manuel Rui Costa, Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko. La campagna acquisti faraonica messa in atto da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, quell’estate aveva portato in rossonero, fra gli altri, anche Inzaghi (dalla Juventus) e Rui Costa (dalla Fiorentina). Per la cronaca quel match amichevole vide il Milan vincere per 1-2 grazie ai gol di ‘Superpippo’ e di Mohammed Aliyu Datti. In mezzo c’era stato il pareggio del Varese con Alberto Gallo. Il trio Rui Costa, Inzaghi e Shevchenko, negli anin a venire fece le fortuna del Diavolo con Carlo Ancelotti in panchina.

