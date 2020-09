20 settembre 2018: Milan, Higuain firma la striminzita vittoria a Dudelange

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 20 settembre 2018, 2 anni fa, per la prima giornata del gruppo F di Europa League, il Milan di Gennaro Gattuso, scendeva in campo in Lussemburgo contro i padroni di casa del Dudelange.

Un match bloccato contro una squadra poco più che dilettante, risolto solo al 58 esimo minuto grazie a una rete messa a segno da Gonzalo Higuain. Uno dei pochi squilli positivi della breve esperienza che l’argentino ha fatto al Milan. Quel girone non si concluse bene per il Diavolo, visto che Higuain e compagni, vennero eliminati. A Passare il turno furono il Betis Siviglia e l’Olympiakos. Il Milan riuscì nell’impresa di farsi eliminare dopo aver vinto le prime 2 partite.