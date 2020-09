20 settembre 2001: il debutto di Pirlo con il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Davanti a quasi 15.000 spettatori e agli ordini dell’arbitro inglese Steve Dunn, il 20 settembre 2001, si giocava a Minsk il match fra Bate Borisov e Milan.

Si trattava del primo turno della Coppa Uefa 2001/2002. I rossoneri allora allenati da Fatih Terim, vinsero 0-2 grazie ai gol di Andriy Shevchenko su cross di Serginho e di Javi Moreno, che trafisse il portiere avversario da pochi passi. Partita, che più per il risultato, si ricorda in quanto è stata la prima giocata da Andrea Pirlo con la maglia del Milan.

L’attuale allenatore della Juventus infatti, subentrò a inizio secondo tempo a Massimo Donati, facendo intravedere fin da subito le sue enormi qualità. Qualità che hanno portato Pirlo a giocare per 10 stagioni nei rossoneri, collezionando in totale 401 partite e 41 gol. Per la cronaca il Milan superò quel primo turno, battendo i bielorussi anche al ritorno a San Siro per 4-0.