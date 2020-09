20 settembre 1959: l’Alessandria di Rivera batte il Milan 3-1

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 20 settembre di 61 anni fa, il Milan allenato da Luigi Bonizzoni debuttava nella Serie A 1959/1960, perdendo ad Alessandria per 3-1.

Gli uomini di Luciano Robotti, agli ordini dell’arbitro Concetto Lo Bello, si imposero sui rossoneri grazie a una tripletta dell’attaccante argentino Juan Carlos Tacchi. In quell’Alessandria, giocava il giovanissimo (appena 16 anni) Gianni Rivera, che al termine di quel campionato passò proprio al Milan. L

a rete del Milan venne siglata dal bomber di quegli anni, Josè Altafini. Una partita che vide i grigi dell’Alessandria in totale controllo. Il Milan non iniziò bene il campionato, e concluse la stagione al terzo posto, ma lontanissimo dalla Juventus campione. Per l’Alessandria, nonostante Rivera, arrivò la retrocessione.