20 ottobre 1993: Milan a valanga sul Copenaghen senza i 3 olandesi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 27 anni fa, il Milan allenato di Fabio Capello, vinceva per 0-6 contro il Copenaghen nell’andata degli ottavi di finale della Coppa Campioni edizione 1993/1994.

Dopo aver eliminato l’Aarau nei sedicesimi, i rossoneri passarono agevolmente il turno successivo contro i danesi, ipotecando già all’andata il passaggio del turno. Gli uomini di Capello dominarono in lungo e in largo quel match, vincendo poi quella coppa in finale contro il Barcellona per 4-0. Particolarità di quel match, e di tutta quella stagione, è che era la prima senza i 3 olandesi (Rijkaard, Gullit e Van Basten) che negli anni precedenti avevano fatto le fortune del Milan. Infatti, Rijkaard era tornato a giocare in patria nell’Ajax, Gullit era passaro alla Sampdoria, e Van Basten in quella stagione non scese mai in campo per via dei continui infortuni. Contro il Copenaghen, i marcatori furono: Jean Pier Papin (doppietta), Marco Simone (doppietta), Brian Laudrup e Alessandro Orlando.

VINCI UN BIGLIETTO GRATUITO PER MILAN-ROMA >>>