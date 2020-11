20 novembre 2016 – Milan-Inter 2-2: Pioli, sgambetto ai rossoneri al 92′

Milan-Inter, quando Pioli esultava sulla panchina nerazzurra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 20 novembre 2016, Stefano Pioli debuttava sulla panchina dell’Inter, dopo che la società nerazzurra aveva esonerato Frank de Boer. Caso strano, la prima partita fu proprio il derby.

Milan e Inter si affrontarono per la 13esima giornata del campionato di Serie A 2016/2017. Sulla panchina dei rossoneri sedeva Vincenzo Montella. Il Milan giocò un ottimo match, passando 2 volte in vantaggio con Jesus Suso. L’Inter pareggiò una prima volta con un bolide di Antonio Candreva e una seconda volta con Ivan Perisic a tempo ormai scaduto sugli sviluppi di una palla inattiva.

Il risultato finale di 2-2 lasciò l’amaro in bocca ai rossoneri, che uscirono da San Siro con un pizzico di delusione per un derby non vinto, proprio nel finale. Pioli iniziò bene la sua avventura con l’Inter, prima di essere esonerato verso la fine del campionato. Ora le cose si sono invertite, e Pioli guida il Milan.