20 Marzo 1991, Milan-Marsiglia: si spengono le luci, Galliani ritira la squadra

Sono passati esattamente 30 anni dallo storico episodio di Marsiglia in cui Adriano Galliani decide di far rientrare il Milan nel spogliatoi

Sono trascorsi esattamente 30 anni da uno degli episodi più 'bui' della storia del Milan. In tutti i sensi. Al 'Velodrome' si giocava il ritorno dei Quarti di Finale di Coppa Campioni tra i rossoneri e il Marsiglia. La squadra di Arrigo Sacchi partiva da una posizione di svantaggio visto l'1-1 rimediato a San Siro. Una partita che si è sbloccata al 75', con un gol di Chris Waddle che ha portato i padroni di casa in vantaggio. Dopo qualche minuto ecco l'episodio storico mai dimenticato dai tifosi. A causa di un guasto all'impianto di illuminazioni, ecco sopraggiungere il buio allo stadio. Una situazione che ha costretto l'arbitro a sospendere momentaneamente il match. Dopo qualche minuto arriva il via libera alla ripresa della sfida, ma qui arriva il colpo di scena. Adriano Galliani, sceso in campo dalla tribuna, ordina alla sua squadra di rientrare negli spogliatoi. Il Milan, vincitore del titolo nelle due edizioni precedenti, si rifiuta di finire la partita. Una decisione che costò cara al club rossonero, escluso dalle coppe europee nella stagione successiva.