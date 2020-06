MILAN NEWS – Il 20 giugno di 69 anni fa, il Milan del GreNoLi allenato da Lajos Czeizler, batteva per 4-1 l’Atletico Madrid e si qualificava per la finale della Coppa Latina, giocata e vinta contro il Lille dopo 4 giorni.

La Coppa Latina, era una competizione riservata ai vincitori di Francia, Italia, Portogallo e Spagna. Il torneo, come da prassi di quegli anni, era autorizzato dalla FIFA, che però non lo ha mai considerato come ufficiale.