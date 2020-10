2 ottobre 2010: Milan, Pirlo segna a Parma la sua ultima rete in rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 10 anni fa Andrea Pirlo realizzava l’ultima rete con la maglia del Milan.

Campionato di Serie A 2010/2011 e quel giorno i rossoneri giocarono, per la sesta giornata, al Tardini contro il Parma. L’1-0 finale con cui i futuri campioni d’Italia vinsero quel match, portò la firma di Pirlo, che con una staffilata da lontano, decise un match combattuto e tirato. I ducali di Pasquale Marino giocarono un’ottima partita contro gli uomini di Massimiliano Allegri, che disponeva, fra gli altri, di Zlatan Ibrahimovic, Kevin Prince Boateng, Alexandre Pato e Robinho. Nelle file del Parma spiccava in attacco il nome dell’ex Hernan Crespo. Davanti a quasi 20.000 spettatori e agli ordini dell’arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio, i rossoneri prevalsero. Per Pirlo, oggi allenatore della Juventus, un gol da 3 punti, utile a fine anno a conquistare il titolo. Al termine di quella stagione, lo stesso Pirlo passò alla Juventus dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo che Adriano Galliani gli fece.