2 novembre 1966: Milan, 4 gol di Rivera al Modena in Coppa Italia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente 54 anni fa, il Milan allenato da Arturo Silvestri, vinceva per 5-2 in Coppa Italia contro il Modena di Leandro Remondini. Grande protagonista di questo match fu Gianni Rivera, che mise a segno ben 4 gol.

Guardando il risultato può sembrare che la partita sia stata facile, ma non fu affatto così. Il Milan vinse solo ai tempi supplementari e si trovò sotto nel punteggio 2 volte nel corso dei 90 minuti regolamentari. Gli emiliani passarono in vantaggio con Giorgio Rognoni, prima di essere raggiunto da Rivera verso la fine del primo tempo. A metà ripresa, i canarini tornarono in vantaggio con Giovanni Console. A poco più di 5 minuti dal termine, ancora Rivera, su rigore, prolungò la partita ai supplementari. Nell’extra time, non ci fu storia: Giovanni Lodetti e ancora una doppietta di Rivera, stesero definitivamente il Modena. Un Milan che passò il turno a fatica, a fine anno, riuscì nell’impresa di conquistare la sua prima Coppa Italia della storia in finale contro il Padova.

