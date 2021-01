2 gennaio 2020: Milan, un anno fa Ibrahimovic sbarcava a Linate

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente un anno fa, il 2 gennaio 2020, Zlatan Ibrahimovic sbarcava a Linate e cominciava la sua nuova avventura con la maglia rossonera. L’attaccante svedese venne accolto in aeroporto da Zvonimir Boban, principale protagonista insieme a Paolo Maldini del ritorno di Zlatan, dopodiché sostenne le visite mediche alla Madonnina. Poi la firma sul contratto e alcuni giorni dopo la presentazione a Casa Milan con centinaia di tifosi in festa sul piazzale di via Aldo Rossi a salutare il loro beniamino.