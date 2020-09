19 settembre 1926: San Siro viene inaugurato con un derby amichevole

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 19 settembre di 94 anni fa, lo stadio di San Siro, venne inaugurato.

Il primo match di sempre giocatosi in questo impianto è un derby Milan-Inter, amichevole, conclusosi 3-6 in favore dei nerazzurri. Voluto e pagato a sue spese dall’ex Presidente del Milan Piero Pirelli, San Siro è costato 5 milioni di lire nel 1925, e poteva contenere fino a 50.000 spettatori, dei quali, almeno 16.000 con posti a sedere. Il primo gol assoluto a San Siro lo ha messo a segno il milanista Giuseppe ‘Pin’ Santagostino. Quasi 100 anni di vita per un impianto che, ad oggi, è fra i più storici e famosi al mondo. Tanti auguri vecchio stadio San Siro.