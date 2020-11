19 novembre 1972: Prati segna il suo ultimo gol con il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 19 novembre di 48 anni fa, Pierino Prati segnava il suo ultimo gol con la maglia del Milan, in un derby vinto 3-2 dai rossoneri.

La partita in questione, era appunto contro i cugini nerazzurri ed era valida per la settimana giornata del campionato di Serie A 1972/1973. I rossoneri di Nereo Rocco, si portarono in vantaggio proprio con Prati dopo soli 23 minuti. Il Milan continuò a dominare il match portandosi sul 3-0 grazie ai gol di Roberto Rosato e Romeo Benetti. L'arbitro di quel giorno, il signor Aurelio Angonese, non ebbe grosse difficoltà a gestire la gara, in quanto il Milan fu in totale controllo fino a 15 minuti dalla fine, quando l'Inter si rifece sotto con Gabriele Oriali prima e Roberto Boninsegna poi. A nulla però servirono gli sforzi dei nerazzurri allenati da Mario Bertini. Il Milan vinse quel match. Prati, scomparso lo scorso 22 giugno, con il Diavolo giocò 209 partite segnando 102 gol. Abile attaccante con ottimo fiuto del gol, Prati aveva un'ottima intesa con Gianni Rivera. Nelle 6 stagioni che Prati giocò con il Milan, vinse: 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa Intercontinentale e 2 Coppe delle Coppe.