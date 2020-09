18 settembre 2005: Milan, Gilardino segna il suo primo gol rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 18 settembre di 15 anni fa, Alberto Gilardino siglava il suo primo gol con la maglia del Milan.

Arrivato durante quell’estate dopo una lunghissima trattativa con il Parma, l’attaccante di Biella siglò la sua prima rete rossonera alla terza giornata della Serie A 2005/2006.

Quel giorno, davanti a quasi 28.000 spettatori, gli uomini di Carlo Ancelotti affrontarono la Sampdoria di Walter Novellino allo stadio Marassi di Genova.

Nonostante il vantaggio di Gilardino dopo nemmeno 20 minuti di gioco, i rossoneri persero 2-1 quel match. I blucerchiati infatti, ribaltarono la situazione segnando prima il pari con Emiliano Bonazzoli, e poi nella ripresa il gol vittoria con Max Tonetto.

In totale Gilardino con il Milan ha giocato per 3 stagioni, segnando 44 gol in 132 partite disputate. LE ULTIME NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN IN TEMPO REALE >>>